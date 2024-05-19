شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على قطاع غزة والمدفعية تقصف مستشفى العودة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف لمدفعية وطيران الاحتلال، على مناطق مختلفة من قطاع غزة، كما وقصفت المدفعية مستشفى العودة في جباليا شمال القطاع.

وسط قطاع غزة، انتشلت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني جثامين 31 شهيدا إثر قصف للاحتلال استهدف منزلا بمخيم النصيرات فجر اليوم.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد مواطنان في قصف للاحتلال على منازل المواطنين على بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصفها على منازل المواطنين شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت طواقم الإنقاذ والإسعاف إن مدفعية الاحتلال قصفت مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بجباليا شمال القطاع.

وأضافت في تصريح صحفي، أن الاحتلال دمر أكثر من 300 منزل في جباليا منذ بداية الاقتحام، وأن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين مئات الشهداء في جباليا، فيما لا يزال هناك أحياء وشهداء تحت الأنقاض يصعب الوصول إليهم.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان في تصريح صحفي: إن عدد من الجرحى استشهدوا أمس، بسبب عدم توفر المعدات الطبية اللازمة، وأن الطواقم تقدم الخدمة الطبية بالحد الأدنى رغم استهدافات الاحتلال المستمرة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



