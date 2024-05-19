زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: قطاع غزة كاملاً وأنا أيضًا بين فكّي كمّاشة: حصارٌ مُطبقٌ و عدوانٌ شرس

اليومان الثاني والعشرون والثالث والعشرون بعد المائتين لحرب الإبادة على غزة، 15 و16 مايو 2024

ينتابني الغضب والشعور بالقهر بسبب الواقع المؤلم الذي فُرض علينا، سواء لجهة الحصار المُشدّد لأننا نعيش في سجنٍ حقيقي، ولا مجال للتنقّل بسبب استمرار القصف العشوائي حتى في المناطق التي يُعتقد أنها آمنةٌ نسبيًا، ويحدث ذلك بالتزامن مع اشتعال الغضب الشعبي في ذكرى النكبة وإعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين.

بالأمس واليوم سمحت لنفسي بالانشغال قليلاً بهمومي الخاصة، وبهذه الحال التي وصلنا لها، فقد كان من المُخطّط لي أن أكون في هذا الوقت مسافرة لحضور حفل تخريج ابنتي الحبيبة لحصولها على درجة الماجستير في الكتابة الإبداعية من جامعة نيويورك كما وعدتها سابقًا، ولكن للأسف لم أتمكّن من تنفيذ الوعد حيث أنّني مثل مدينتي غزة محاصرتان من عدوٍّ غاصبٍ، وما يؤلمني أنّها المرّة الثانية التي أتخلّف فيها عن حضور تخرّجها بسبب الحرب والحدود والحصار؛ فقبل ثلاثة عشر عامًا، أي في سنة 2011، لم أتمكّن أيضًا من حضور حفل تخرّجها عند نيلها شهادة الماجستير في السياسات العامة من جامعة شيكاغو، حيث لم لم أتمكّن حينها من الحصول على تأشيرة السفر بسبب إغلاق معبر رفح وحتى السفارة الأمريكية أثناء الأشهر الأولى للثورة في مصر. ما يؤلمني أنّها أيضًا كانت تتمنى وجودي معها ولكن للأسف يفصل بيننا عدوانٌ قاهرٌ، يُجبرنا قسرًا على أن نكون وحيدتين في هذا اليوم.

صديقتي تحاولُ السفر للعلاج، و كانت قد أُجبرت على النزوح نحو رفح، وبعد حُصولها على الموافقة للعلاج بالخارج، كانت تنتظر الإدراج على كشف السفر، لكن ما يحدث على أرض الواقع من إغلاقٍ للمعبر والهجوم البرّي على رفح أعاق حقّها وحقّ مرضى آخرين من السفر للعلاج، خصوصًا أنّ البعض منهم قد تفاقمت حالتهم الصحية، ومنهم من مات قبل أن يحصل على حقّه في العلاج.

ما يحدث فعليًا ويوميًا هو أن كمّاشة النازيين الجدد الصهاينة تزداد إطباقًا على حياتنا، بحيث أنّنا لم نعد نعرف متى وأين وكيف سينتهي هذا العدوان البغيض، والأوضاع تزداد صعوبة وتعقيدًا في كافة مناطق القطاع وعلى كافة المستويات.

إنّ هذا الحصار يدخل في إطار الحرب النفسية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضدّ شعبنا، سواء من خلال قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت بين الفينة والأخرى كي نُصبح في عُزلة عن العالم، وأن لا نتمكّن من التواصل مع أحبتنا والاطمئنان على بعضنا البعض، أو ما يتجاوز ذلك إلى حرب التجويع التي تلوح أمام عيوننا دائمًا، فمنذ أسبوعٍ كامل يشتدّ الحصار الاقتصادي الخانق، بعد إغلاق كافّة المعابر من قبل الجيش أمام تنقّل الأفراد بين شمال القطاع وجنوبه أو من القطاع للخارج وبالعكس، وأيضًا منع مرور الشاحنات التجارية وشاحنات المساعدات الإنسانية ووقف دخول البضائع لغزة، وعُدنا مُجدّدًا نبحث عن المواد الأساسية والخضروات وحليب الأطفال ولا نجد في الأسواق ما يمكن شراؤه.

كما لا يزال شلّال الدماء النازفة من الشهيدات والشهداء والجريحات والجرحى لا يتوقف، حتى أنّ مساحات المقابر القديمة والجديدة لم تعد تتّسع للمزيد من آلاف الجثث، وما يزال الجيش الصهيوني يدمّر ويفجّر البيوت كي لا يترك مكانًا يلجأ إليه الناس.

المضحك والمحزن في آن معًا أنّ الرسائل التي يُلقيها الجيش الفاشي على مناطق الاشتباكات في جنوب شرق مدينة غزة وشمالها، تحثّهم أنّ عليهم التوجّه لما تبقّى من البيوت "الفخمة" في غرب مدينة غزة، علمًا بأنّ هذا الغرب يتعرّض أيضّا للقصف واستهداف العديد من المباني يوميًا.

ربّما ما يُثلج صدورنا رغم الألم هو تصاعد الغضب الشعبي في الضفة المحتلة، وذلك بارتفاع وتيرة التعبير عنه عبر المواجهات المسلحة والمظاهرات الشعبية المطالبة بوقف هذا العدوان الغاشم، الأمر الذي يُعزّز آمالنا بأنّ الغد القريب سوف يضع حدًّا لعنجهية العدوّ وسوف ينتهى هذا العدوان.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار