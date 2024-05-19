المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: نزوح أكثر من 700 ألف فلسطيني من رفح منذ إصدار جيش الاحتلال أوامر التهجير القسري في ظروف إنسانية صعبة للغاية

وطن: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إنه رصد نزوح أكثر من 700 ألف شخص من رفح منذ إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر التهجير القسري الأخيرة في 6 مايو، وما زالت عمليات النزوح القسري مستمرة وسط ظروف صعبة للغاية.

وتُشير تقديرات المرصد إلى أن نحو 150 ألفًا سبق أن نزحوا خوفًا وقسرًا من رفح على مدار الأسابيع التي سبقت أوامر التهجير القسري الرسمية بفعل سيل من تهديدات الاحتلال باجتياح المدينة.

وأكَّد المرصد بأن هجوم الاحتلال على رفح أنهى بشكل فعلي ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" التي كانت الملاذ الأخير للنازحين قسرًا ولم يعد هناك أي مكان آخر للإيواء.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي مئات الآلاف من النازحين اضطروا إلى اللجوء للشوارع والأراضي وشاطئ البحر غرب خانيونس ودير البلح، في مناطق جغرافية محصورة ولا تتوفر فيها أي خدمات أو مقومات حياة تقريبًا.

وبدوره، ناشد المرصد المجتمع الدولي إلزام "إسرائيل" بتمكين مئات آلاف المهجرين قسرًا من مدينة غزة وشمالي القطاع من العودة لمناطق سكنهم ووقف جريمة التهجير القسري، وأنه لا يمكن السماح لـ"إسرائيل" باستخدام جريمة التهجير القسري كورقة تفاوض وابتزاز بخلاف ما تنص عليه قواعد القانون الدولي كافة.