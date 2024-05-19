الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة بينهم أطفال وصحفي

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 18 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال وصحفي.

وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي مشترك اليوم، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، وطولكرم، ونابلس، وبيت لحم، والقدس، وتخللها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

وباعتقال المواطنين الـ18، ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى نحو 8775، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.