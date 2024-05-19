الدفاع المدني في شمال غزة يعلن انتشال مئات الشهداء من تحت الأنقاض في جباليا

وطن: أعلن الدفاع المدني في شمال قطاع غزة، اليوم الأحد، بأن طواقمه انتشلت مئات الشهداء في جباليا، فيما لا يزال آخرون تحت الأنقاض؛ نتيجة قصف الاحتلال المنشآت السكنية والمدنية.

وقال الدفاع إن الاحتلال دمَّر أكثر من 300 منزل في جباليا منذ بداية توغله في المدينة.

وأضاف الدفاع المدني بشمال قطاع غزة أن الاحتلال يطلق القذائف باتجاه مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بجباليا، فيما أخرج الاحتلال مستشفى كمال عدوان عن الخدمة في ظل تهديداته واستهدافاته.