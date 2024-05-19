البنك العربي يطلق خدمة "الإيداع النقدي الذكي" لقطاع الشركات

وطن: أطلق البنك العربي مؤخراً خدمة "الإيداع النقدي الذكي" والتي تعتبر إضافة نوعية إلى باقة خدماته الفريدة المقدمة لمعتمديه من قطاع الشركات محلياً ودولياً، حيث يأتي ذلك ضمن اهتمامات ومساعي البنك الحثيثة لتوفير أحدث الخدمات والحلول المصرفية الرقمية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمعتمدين من مختلف القطاعات.

وستمكّن هذه الخدمة معتمدي البنك العربي من قطاع الشركات من إيداع الأموال والتحصيلات النقدية الخاصة بأعمالهم بمنتهى السهولة والأمان من خلال جهاز الإيداع الذكي الخاص بذلك والذي يتم تزويده للشركات التي يتعاقد معها البنك، ليتم قيدها مباشرة في حسابات معتمدي الشركات وبشكل فوري بمجرد قبولها من الجهاز.

وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، أوضح مدير دائرة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات المالية في البنك العربي - فلسطين السيد يوسف السعدي أن توفير هذه الخدمة هو خطوة رائدة تعكس التزام البنك بتبني أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لإثراء تجربة معتمديه من الشركات، حيث تمتاز هذه الخدمة بتوفير الوقت والجهد على المعتمدين عند نقل الأموال، بالإضافة إلى تقليل المخاطر المتعلقة بلوجستيات نقلها.

وتجدر الإشارة هنا أن البنك العربي يعتبر من البنوك الرائدة محلياً وإقليمياً على صعيد تبني الحلول والخدمات المصرفية المتطورة. حيث يوفر البنك العديد من الحلول والخدمات المصرفية المبتكرة لقطاع الشركات لإنجاز وتنفيذ معاملاتهم المصرفية محلياً ودولياً بكل سلاسة وفاعلية من خلال منصة "عربي كونكت ArabiConnect" الفريدة من نوعها في فلسطين. كما يوفر البنك مراكز أعمال متخصصة تم تجهيزها حديثاً في كل من رام الله والخليل وقريباً في نابلس، يزوّد من خلالها معتمديه من قطاع الشركات بباقة خدمات شاملة ومتكاملة (One-Stop-Shop) تضمن تجربة مصرفية مميزة. وكان البنك العربي قد حاز مؤخراً على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024" من قبل مجلة غلوبال فاينانس Global Finance)) العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام التاسع على التوالي.