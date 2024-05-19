نائب سابق لرئيس الموساد: خسرنا الحرب في غزة ولم ننجح في شيء

وطن: قال النائب السابق لرئيس الموساد، وعضو كنيست الاحتلال رام بن باراك، إن العدوان على غزة حرب نخسرها بشكل لا لبس فيه.

وأوضح بن باراك، في مقابلة مع إذاعة كان ريشت العبرية، أن جيش الاحتلال مجبر على العودة إلى القتال في نفس المناطق التي قاتل بها، وخسارة المزيد من الجنود.

ولفت إلى أن "إسرائيل تخسر على الساحة الدولية، وتدمرت العلاقات مع الولايات المتحدة، والاقتصاد ينهار".

وتابع في حديثه مع المذيع: "أرني شيئا وحدا نجحنا فيه خلال الحرب".

وكانت صحيفة واشنطن بوست قالت إن كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية يشاركون البيت الأبيض في الشكوك حول إمكانية هزيمة حماس بشكل كامل.

وقالوا إنه "من المحتمل أن تواجه إسرائيل مقاومة مسلحة طويلة الأمد من حماس لسنوات قادمة، وسوف يكافح الجيش من أجل تحييد البنية التحتية تحت الأرض لحماس، والتي تسمح لهم بالاختباء واستعادة قوتهم ومفاجأة القوات الإسرائيلية"، حسبما أفاد مجتمع الاستخبارات الأمريكي في تقييمه السنوي للتهديد في شباط/ فبراير الماضي.