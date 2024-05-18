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وطن الأخبار فلسطيني

"كهرباء القدس" تعلن قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في أريحا والأغوار غدا

18.05.2024 09:01 AM
&quot;كهرباء القدس&quot; تعلن قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في أريحا والأغوار غدا

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من السادسة صباحا حتى  الثالثة عصرا  وذلك يوم الأحد  الموافق  19/5/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:

المناطق التالية من مدينة أريحا وتشمل: شارع محمد الدرة , جزء من شارع عمان , فندق القدس , استراحة العيساوي , خلف استراحة عبده , عمارة بوجة والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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