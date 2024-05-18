مغاربة ينظمون 106 مظاهرة رفضا للتجويع والتهجير القسري في غزة

وطن:أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عن تنظيمها 106 مظاهرة في ـ46 مدينة في المملكة، تضامنا مع قطاع غزة بمواجهة الحرب الإسرائيلية، ورفضا للتجويع والتهجير القسري.

وقالت الهيئة، في بيان يوم الجمعة، إن مواطنين خرجوا في 106 مظاهرات بـ46 مدينة للأسبوع 32 على التوالي.

وأضافت أن مظاهرات الجمعة، خرجت تحت شعار "فلسطين.. 76 سنة من المأساة والصمود" في إشارة إلى ذكرى "النكبة".

وتابعت أن المظاهرات جاءت "دعما لغزة واستنكارا لمجازر الابادة والتجويع ومحاولات التهجير القسري بحق أهالي القطاع، ورفضا للمجازر التي ترتكب في حق المدنيين والنازحين بمدينة رفح جنوبي القطاع".

وفي سياق متصل، شارك عشرات المغاربة، مساء الجمعة، في مظاهرة أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، دعت إليها "مجموعة العمل من أجل فلسطين"، ردد خلالها المحتجون شعارات تحذر من استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف رفح، مطالبين الدول الإسلامية والعربية بالتحرك من أجل وقف هذه الحرب.

كما أدان المحتجون "استمرار الدعم الغربي لإسرائيل" في حربها على غزة.