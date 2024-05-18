إصابة فتى برصاص الاحتلال شرقي نابلس

وطن: اصيب فتى فجر اليوم السبت برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وافادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة فتى ١٧ عام بالرصاص الحي في الكتف خلال إقتحام الإحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس، بعدة آليات عسكرية تُرافقها جرافة من طراز "D9".

واندلعت مواجهات "عنيفة" مع الشبان تخللها عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

وذكرت مصادر محلية أن جرافة الاحتلال شرعت بعمليات تجريف وهدم للمنشآت والبنى التحتية داخل مخيم بلاطة، لا سيما في منطقة شارع المدارس، تزامنًا مع هدم صرح الشهيد موسى جبريل.

واضافت المصادر أن مقاومين فلسطينيون فجّروا عبوة ناسفة محلية الصنع بآلية عسكرية لجيش الاحتلال داخل أزقة مخيم بلاطة، خلال الاقتحام.