شهيدان في قصف للاحتلال على منزل برفح

وطن: استشهد مواطنان، فجر اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا وسط مدينة رفح ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق ووسط المدينة.

كما أغارت طائرات الاحتلال على منطقة الفراحين شرق بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,303 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,261 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.