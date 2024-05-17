شهيد وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلا بمخيم جنين

وطن: استشهد شاب وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف شنته طائرة حربية للاحتلال على مخيم جنين مساء اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد القيادي في كتيبة جنين إسلام خمايسة جراء القصف الذي استهدف أحد المنازل في حارة الدمج بالمخيم وإصابة 5 مواطنين اخرين.

واعلنت وزارة الصحه عن شهيد وإصابة بحالة مستقرة وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، كما وصلت إصابة بحالة مستقرة إلى مستشفى ابن سينا، جراء قصف الاحتلال على المخيم.

وكان جيش الاحتلال اصدر بيان وقال إن "طائرة مقاتلة أغارت قبل قليل على هدف في جنين بالضفة الغربية".