جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي من لواء المظليين شمال غزة

وطن: اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، بمقتل أحد جنوده من لواء المظليين، خلال المعارك مع المقاومة في شمال قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال أن الرقيب بن أفيشاي (20 عاماً)، وهو جندي في سرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للواء المظليين، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

ويوم أمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 جنود وإصابة 9 آخرين في معاركه مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجنود القتلى هم من الكتيبة 202 من لواء المظليين، وقد قتلوا في معارك جباليا شمال قطاع غزة، إضافة لإصابة 9 آخرين، منهم 5 بجروح خطيرة.