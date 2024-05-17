قوات الاحتلال تقتحم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، الحرم الإبراهيمي الشريف، ومنعت إقامة صلاة المغرب.

وقال مدير عام أوقاف الخليل غسان الرجبي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الحرم الإبراهيمي، وأجبرت الموظفين والمواطنين على الخروج منه، ومنعتهم من أداء صلاة المغرب، واحتجزتهم خارج الحرم، وذلك لتأمين اقتحامه من قبل "مسؤول كبير في جيش الاحتلال.

وأوضح أن الاقتحام جاء رغم قرار ما تسمى لجنة "شمغار" الإسرائيلية التي تشكّلت عقب ارتكاب أحد المستوطنين، مجزرة بحق المصلين أثناء تأديتهم صلاة الفجر في الحرم، في شباط من العام 1994، الذي قسم الحرم زمانيا ومكانيا ومنع جنود الاحتلال والمستوطنين من الدخول إلى أجزاء في الحرم في أيام الجمعة.