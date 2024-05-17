الاحتلال يداهم عددًا من المنازل غرب يطا

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، منازل المواطنين في منطقتي "أم العمد" و"خلة الفرا" غرب بلدة يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية منطقتي أم العمد وخلة الفرا غرب يطا وداهمت عددا من منازل المواطنين من عائلة أبو صبحة وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

يذكر أن قرى غرب يطا تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا كبيرا في وتيرة اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين وممتلكاتهم، شملت التعرض لهم ومداهمة منازلهم والاعتداء عليهم، بالإضافة الى توسيع عمليات الهدم وإخطار عدد كبير من المنازل وشبكات المياه والكهرباء وغيرها من البنى التحتية، ومطاردة الرعاة والمزارعين ومنعهم من الوصول إلى المراعي والحقول، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم قسرا من تلك المناطق لصالح التوسع الاستيطاني.