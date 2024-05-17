جيش الاحتلال يعلن العثور على جثث 3 أسرى في قطاع غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم، الجمعة، العثور على جثث 3 أسرى إسرائيليين لرجل (53 عاما) وامرأتين (22 و28 عاما) من قطاع غزة؛ من دون أي تفاصيل عن العملية ومكانها.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، دانيال هغاري، إن "جثث الثلاثة جرى انتشالهم الليلة الماضية، في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك بناء على معلومات استخباراتية حصلنا عليها ".

وأضاف أنه "بحسب معلومات استخباراتية دقيقة بحوزتنا، فإن المختطفين الثلاثة قتلوا خلال 7 أكتوبر في "مفلاسيم".

وتابع أنه "بعد إجراء التشخيص من قبل معهد الطب العدلي ووزارة الصحة، أبلغ ممثلون عن الجيش اليوم عائلاتهم".

وأشار هغاري إلى أن "القتال العنيف في كل أنحاء القطاع متواصل، ومهمتنا العليا لاستعادة المختطفين تقع في صلب اهتمام كل ضابط وجندي في غزة".

من جهتها قالت قناة "مكان" العبرية مساء اليوم إن جثث الأسرى الثلاثة عثر عليها داخل أكياس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.