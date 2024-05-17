تظاهرات مليونية في المحافظات اليمنية تأييداً للمرحلة الرابعة من التصعيد

وطن: خرج اليمنيون، اليوم الجمعة، في تظاهراتٍ مليونية في العاصمة اليمنية صنعاء، وعدد من المحافظات، تأييداً للمرحلة الرابعة من التصعيد نصرةً لغزة والشعب الفلسطيني ومقاومته.

وتحت شعار "مع غزة جهادٌ مقدس ولا خطوط حمراء"، شهد ميدان السبعين في صنعاء، وعشرات الساحات في محافظات صَعدة ورَيْمَة ومأرب والحُدَيْدَة وذَمَار وإب وعَمْران وتعز وحَجَّة والبيضاء والجوف والمَحْوِيت والبيضاء والضالع ولحج والمَحْوِيت، حشوداً مليونية.



وجدّدت الحشود الجماهيرية مطالبتها بتصعيد عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد الولايات المتحدة وقوات الاحتلال، حتى إيقاف جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.



ووجّه المتظاهرون تحيةً إلى المجاهدين في غزة وكل فلسطين المحتلة، وإلى جبهات الإسناد في لبنان والعراق، وإلى عمليات القوات المسلحة اليمنية في مرحلتها الرابعة، والتي وصلت إلى البحر الأبيض المتوسط شمالاً، والمحيط الهندي جنوباً.

وأكّدوا استمرارهم في التعبئة والاستنفار بكل همة وعزيمة، ومواصلة المسيرات والفعاليات والأنشطة المتنوعة، حتى النصر.



وأعرب المتظاهرون عن افتخارهم واعتزازهم بمواقف قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، مؤكّدين استعدادهم التام لتنفيذ أي توجيهات منه.



