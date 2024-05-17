مستوطنون يعتدون على مواطن ويسرقون أغنامه في مسافر يطا

وطن: اعتدى مستوطنون مسلحون، اليوم الجمعة، على مواطن وسرقوا عددا من أغنامه في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت الرعاة في منطقة "هريبة النبي" في مسافر يطا، ما أدى لإصابة المواطن سليمان يوسف أبو صبحة برضوض، بالإضافة إلى تكسير هاتفه المحمول، كما سرقوا رأسين من الغنم.

كما هاجم مستوطنون من مستوطنة "سوسيه" المقامة على أراضي المواطنين، عددا من المزارعين من عائلة شتات، وحاولوا منعهم من حصد محاصيلهم الزراعية من قمح وشعير في منطقة "اغزيوه" بمسافر يطا.



