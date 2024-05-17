الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد إسقاط الطائرة الأميركية "MQ-9" بصاروخ أرض - جو

وطن: نشر الإعلام الحربي اليمني، اليوم الجمعة، مشاهد عن عملية إسقاط الدفاعات الجوية طائرة "MQ-9" الأميركية، في أثناء قيامها بمهمّة عدائية في أجواء محافظة مأرب.

ويُظهر المقطع المصوّر رصد الطائرة الأميركية في أجواء مأرب، ثمّ إطلاق صاروخ أرض - جو، يمني التصنيع، في اتجاهها.

وتوثّق المشاهد لحظة إصابة الصاروخ للطائرة الأميركية بصورة مباشرة، وسقوط حطامها على الأرض.

وكان المتحدّث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أفاد، في وقتٍ سابق، اليوم، بأنّ الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة أميركية من طراز "MQ-9" في أجواء مأرب، شمالي شرقي اليمن.

وقال سريع، في بيان، إنّ القوات المسلحة اليمنية استهدفت الطائرة بصاروخ أرض - جو، محلي الصنع، مضيفاً أنّ "هذه الطائرة هي الرابعة، التي يتم إسقاطها، خلال معركة الفتح الموعود، والجهاد المقدّس، إسناداً لقطاع غزّة، منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023".

وصباح اليوم، أعلنت مصادر صحفية في اليمن سقوط طائرة مُسيّرة أميركية، في منطقة الخسيف، في مديرية وادي عبيدة، جنوبي شرقي محافظة مأرب، شمالي شرقي البلاد.

وأضافت المصادر أنّه استناداً إلى بيانات المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية 8 طائرات أميركية من طراز "MQ9"، منذ تشرين الأوّل/أكتوبر 2017، حتى اليوم.

المصدر: الميادين