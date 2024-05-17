متداولٌ خبيرٌ يتوقع ارتفاعاً هائلاً لعملتي 99Bitcoins وبيتكوين خلال عام 2024

مع زيادة اهتمام المستثمرين بمعيار BRC-20 الحديث على بلوكتشين بيتكوين، تميّز أحد مشاريع الكريبتو الجديدة عن غيره من المشاريع؛ فمن المنتظر لعملة 99BTC من منصّة التعلم من أجل الكسب المُبتكرة Bitcoins99 أن تحقق نمواً هائلاً، حيث يرى أحد المتداولين المؤثرين أنها العملة البديلة الجديرة بالمراقبة لهذا العام.

متداولو الكريبتو المؤثرون يراهنون بقوّة على عملة BTC99

خلال مقطع مصوّر نُشِر مؤخراً وحصد آلاف المشاهدات، ألقى المتداول الشهير صاحب قناة Crypto Gains على اليوتيوب قنبلةً مدويةً بإعلانه أن عملة BTC99 يمكنها تحقيق انطلاقةٍ قويةٍ وركوب موجة السوق الصاعدة لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، خاصّةً وأنّ مفهومَها يقوم على منح المستخدمين مكافآتٍ قيّمةً من أجل تحفيزهم على توسيع معرفتهم بقطاع الكريبتو؛ ولكنّ انتقال العملة المنتظر للعمل وفق معيار BRC-20 هو الذي لفت انتباه مقدم قناة Crypto Gains، حيث أوضح بأسلوبه التحليليّ الحماسيّ الآثارَ المُحتملة المُترتبة على انتقال عملة 99BTC للعمل على بلوكتشين بيتكوين.



وسلط المحلل الضوء على الأمان والاستدامة وفرص المشاركة في اقتصاد جديد قائم على عملة 99BTC كأسباب رئيسيةٍ دفعته للاعتقاد بإمكانية توفيرها عوائدَ ضخمةً ومُستدامةً لمُستثمريها؛ ولكنّ المتداول المعروف باسم Crypto Gains لم يكن وحده من تنبه لإمكانات مشروع 99Bitcoins، فقد نشر زميله على اليوتيوب مايكل روبل (Michael Wrubel) مقطعاً مصوراً ناقش خلاله آفاقه المستقبلية مع متابعي قناته البالغ عددهم 312,000 مشتركٍ، وركّز على شهرة موقع 99Bitcoins -وهو منصّةٌ تعليميةٌ معروفةٌ- وتوفيره أساساً متيناً لازدهار عملة 99BTC تفتقر إليه كثيرٌ من العملات الجديدة.

عملة Bitcoins99: صرحٌ تعليميٌّ بارزٌ وعوائد رهنٍ مثيرة

فيما ركّزت قناتا Crypto Gains وMichael Wrubel على الانتقال المنتظر لعملة 99BTC كي تعمل وفق معيار BRC-20، إلا أن إمكاناتها تفوق ذلك بكثير، فالبيانات الاقتصادية لمعروض 99BTC الضخم البالغ 99 مليار عملةٍ تم تخصيصها بهدف دعم نموّ قيمتها على المدى الطويل.



مثلاً، تم تخصيص 14% من المعروض لتوزيع عوائد الرهن، وهو جانبٌ آخرُ تتألق فيه عملة 99BTC، حيث يمكن لحامليها رهن ممتلكاتهم منها عبر واجهة الرهن سهلة الاستخدام والاستمتاع بتلقي عوائد مثيرة عند إصدار كلّ كتلةِ معاملاتٍ جديدة على بلوكتشين إيثيريوم، وتبلغ نسبة عائد الرهن السنويّ حالياً 1,530%، وهو معدّلٌ سيلفت انتباه الكثيرين من المتحمّسين للقطاع بالتأكيد.

وفيما يتمتّع حاملو99BTC بوصولٍ حصريّ لدورات تداولٍ متقدمةٍ وتنبيهاتٍ خاصةٍ بالتداول وفرصةٍ للتواصل مع نظرائهم المتداولين عبر مجموعات النخبة (VIPs)، فإن خريطة طريق المشروع مُفعمةٌ كذلك بالإثارة؛ فهي تشير بوضوح لمساعي إتاحة العملة للتداول عبر منصاتٍ لامركزيةٍ (DEXs) وإدراجها في أخرى مركزية (CEXs) إلى جانب انتقالها -المذكور آنفاً- للعمل وفق معيار BRC-20، فضلاً عن مساعي إثراء المحتوى التعليميّ للمنصة، ما يجعل منها صرحاً تعليمياً رائداً للمهتمين بالتعلم والكسب.

حملة توزيع مجانيّ ضخمة تشعل الخوف من فوات الفرصة قبل الظهور الأول لعملة BTC99

أثار مشروع Bitcoins99 ضجّةً هائلةً لأسباب إضافية، منها إطلاق مطوّريه حملة توزيع مجانيّ لعملات بيتكوين بقيمة 99,999$ ستُقسّم على 99 فائزاً محظوظاً، لتنجَحَ الحملة بلفت انتباه مُستثمرين كثر أصبحوا يتدافعون حالياً للمشاركة في الاكتتاب.

وفي تسليطٍ للضوء على آلية التعلم من أجل الكسب الخاصّة بمنصة Bitcoins99، نشرت مواقع كريبتو عريقةٌ مقالاتٍ مؤخراً أشادت بها وبعملتها 99BTC، وهي ذات المنافذ الإعلامية التي مهَّدت لقصص نجاح سابقةٍ مثل عملتي سولانا (Solana-SOL) وdogwifthat (ذات الرمز WIF). ومع مواصلة مواقع كريبتو موثوقةٍ كهذه ذكر عملة 99BTC، فقد أصبحت قوّةً لا يُستهان بها، ما مكن اكتتابها الجاري حالياً من حصد 1.1 مليون دولار خلال أسابيع معدودة، ويمكن للمستثمرين المحتملين شراء عملة 99BTC خلاله بسعر 0.00104$ فقط قبل إطلاقها للتداول العلنيّ. وإذا حافظت العملة على زخم شرائها الحاليّ، فقد تكون العملة المنتظرة لريادة قطاع التعليم في مجال الكريبتو.



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