مستوطنون يحاصرون منزلا جنوب بيت لحم

وطن: حاصر مستوطنون، اليوم الجمعة، منزلا في تجمع بيت اسكاريا جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيت اسكاريا محمد إبراهيم، بأن العشرات من المستوطنين حاصروا منزل المواطن نادي أبو صوي في منطقة "وادي شخيت" إحدى تجمعات بيت اسكاريا، والواقعة بالقرب من مستوطنة "ألون شفوت" إحدى مستوطنات التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، وحاولوا إخراجه من المنزل، قبل أن يتم التصدي لهم وإجبارهم على الانسحاب من المكان.

وأضاف إبراهيم، أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حيث يمنع المواطنون في المنطقة من الوصول إلى أراضيهم لتقليم أشجار العنب وحراثتها، إضافة إلى مهاجمة المنازل ورشقها بالحجارة .



