توقعات سعر دوجكوين في ظلّ استمرار مسارها الصاعد، وإمكانية تحقيق عملة Dogeverse ارتفاعاتٍ هائلة

تفاوتت حظوظ عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) مؤخراً بين ارتفاع طوال شهر آذار/مارس وانخفاض كبير في نيسان/أبريل وأوائل أيار/مايو الجاري؛ لكنّ هذه التقلبات لم تثنِ المتداولين عن التفاؤل بآفاقها على المدى الطويل. من جانب آخر، نجد أنّ بعض المتداولين متفائلون أيضاً بمشروع عملة الميم الجديدة Dogeverse (ذو الرمز DOGEVERSE) التي جمَعَ اكتتابها أكثرَ من 13 مليون دولار.





رحلة مليئة بالمفاجآت لمالكي دوجكوين بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها منذ عامين

حملت الأشهر القليلة الماضية الكثير من التقلبات لعملة دوجكوين، فقد استفادت من اشتداد الهوس بعملات الميم خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس لتصل في 28 آذار/مارس إلى 0.228$، وهو أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وتعود بدايات زخمها الصاعد هذا إلى تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث حققت DOGE في النهاية مكاسبَ بنسبة 302% عند وصولها إلى أعلى مستوياتها المسجلة مؤخراً في آذار/مارس، إلا أنها فقدت منذ ذلك ما يقارب 35% من تلك المكاسب.

مخطط بياني لسعر عملة DOGE



وانخفض سعر عملة DOGE بنسبة 47% الأسبوع الماضي قبل أن ينتعش قليلاً، ويعود هذا الانخفاض إلى عدّة عواملَ محتملةٍ. أولاً، شهد سوق الكريبتو بأكمله تراجعاً كبيراً بعد انخفاض سعر بيتكوين (Bitcoin-BTC) من أعلى مستوياته على الإطلاق، وكما يعلم الجميع فإنّ معاناة بيتكوين تعني معاناة السوق بأكمله. ثانياً، بدأ الهوَس بعملات الميم بالتلاشي، وهو الذي تسبّب سابقاً بالارتفاع سابق الذكر لعملة دوجكوين، الأمرُ الذي دفع العديد من المستثمرين إلى البيع بهدف جني الأرباح، ما أدى إلى زيادة عمليات البيع في السوق.

المحللون يبقون متفائلين بمستقبل عملة دوجكوين على المدى الطويل

بالرغم من تراجع سعر دوجكوين مؤخراً، يعتقد الكثيرون أن مسارها الصاعد طويل المدى لا يزال قائماً، فقد أثبتت هذه العملة مراراً وتكراراً قدرتها على تحدّي توقعات المشككين بها والاستمرار بالارتفاع بغض النظر عن ظروف السوق.

وترسم المؤشرات الفنية صورةً إيجابيةً لمسار عملة DOGE على المدى الطويل، فعند النظر إلى المخطط البيانيّ اليومي، نلاحظ أن سعرَها قد شكّل الأسبوع الماضي نمط القاع المزدوج بالقرب من 0.124$، ما يشير إلى دعم قويّ عند هذا المستوى، كما يتم تداول العملة حالياً فوق مؤشر متوسط الحركة الأسيّ لـ 100 يوم (EMA-100).

علاوةً على ذلك، فهناك حجم التداولات الفورية لعملة DOGE، والذي وصل إلى 1.1 مليار دولار خلال الـ 24 ساعةً الماضية، لتحتلّ العملة المرتبة العاشرة بين أكثر العملات تداولاً عالميّاً، ما يؤكد على الاهتمام الهائل الذي يظلّ محيطاً بها.



ويوافق أهم المحللين هذه التوقعات الإيجابية، حيث قام حساب Crypto Daily Trade Signals على منصة X (تويتر سابقاً) مؤخراً بنشر تغريدة تقول إن دوجكوين كانت "تبني أسُساً قوية" استعداداً للارتفاع إلى 1$. وحين يبدأ خبراءُ من هذا الوزن بالحديث عن مستوى 1$، فقد يعني هذا أنّ الوقت حان للبدء بتجميع عملات DOGE.

عملة الميم الجديدة Dogeverse تحظى بتوقعاتٍ إيجابيةٍ بعد جمع اكتتابها 13 مليون دولار

فيما تواصل دوجكوين رحلتها المتقلبة، حصدت عملةٌ أخرى من ذوات شعار الكلب مزيداً من الاهتمام، نعني بذلك عملة Dogeverse. ويعتقد بعض أهم المحللين -مثل جيكوب بيري (Jacob Bury)- أن هذه العملة التي تعمل على عدة شبكات بلوكتشين يمكنها الارتفاع بشكلٍ كبير بمجرّد إدراجها في منصات التداول.



لكن ما هي عملة Dogeverse؟

ببساطةٍ، هي عملة ميم مستوحاةٌ من الصورة الطريفة لكلب شيبا إينو على غرار عملتي دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وشيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)، إلا أنها تمتاز عنهما بتواجدها -في وقتٍ واحد- على عدة شبكات بلوكتشين، وتحديداً إيثيريوم (Ethereum) وبوليجون (Polygon) وبينانس الذكية (BNB Chain) وسولانا (Solana) وأفالانش (Avalanche) وبيس (Base)؛ ما يزيد من إمكانية الوصول إلى عملة Dogeverse ويمكّنها من استخدام نقاط القوة التي تتمتع بها شبكات البلوكتشين المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تبني Dogeverse مجتمعاً متحمّساً على الإنترنت وتقدم المزيد من الاستخدامات الوظيفية، فمثلاً يمكن لمالكي عملات DOGEVERSE رهنها لقاء عوائد رهنٍ سنويةٍ بنسبةٍ تصل إلى 71%.



باختصار، تتبع عملة Dogeverse نهجاً فريداً للعمل على عدة شبكات بلوكتشين إلى جانب إمكانية رهنها، وقد يمثل هذا المزيج وصفةً سحريةً ستمكّنها من ترسيخ مكانتها لتتجاوز كونها مجرَّدَ عملة ميم أخرى. ولا عجَب أن صفحة حساب المشروع على X (تويتر سابقاً) قد اجتذبت أكثرَ من 17,000 متابع خلال أسابيع قليلة.



وفي وقت كتابة هذا التقرير، تمرّ عملة Dogeverse في المرحلة الأخيرة من اكتتابها، حيث تُباع العملة بسعر مخفّضٍ لأوائل المستثمرين، ويمكن شراؤها حالياً بسعر 0.00031$ لفترة محدودة فقط قبل إدراجها الوشيك في منصات التداول اللامركزية (DEX).



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