إيران: عملية "وعد صادق" ستسرّع في عملية تحرير فلسطين

وطن: أكد القائد العام للجيش الايراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، خلال لقاء مع إمام الجمعة في مدينة باوه، التابعة لمحافظة كرمانشاه، الشيخ ملا قادر قادري، أنّ الجميع بات يعترف بأن عملية "وعد صادق قسمت المنطقة والعالم إلى فترتين، قبل هذه العملية الناجحة وبعدها".

وأضاف موسوي: "لا شك أن هذه العملية ستسرّع في عملية تحرير فلسطين، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم، وزوال الكيان الصهيوني المجرم"، في الوقت الذي يستغل فيه "الأميركيون بخباثتهم هذه العملية، لإيجاد سوق في الدول المجاورة لإيران من أجل بيع أسلحتهم".



وكانت إيران قد استهدفت في 13 نيسان/أبريل الماضي، الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات، في عمليةٍ تحمل اسم "وعد صادق"، وذلك في إطار "مُعاقبة النظام الصهيوني على جرائمه"، وفق التصريحات الإيرانية، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، واستشهاد عدد من القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين.

وأوضح بيان صدر عن حرس الثورة الإسلامية في إيران، أنّ العملية تمّت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة، وبإسناد رجال الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومساندة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، الأمر الذي أدّى إلى تدمير الأهداف العسكرية التابعة لجيش الاحتلال في الأراضي المحتلة بنجاح.



المصدر: الميادين