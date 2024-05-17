هيئة الأسرى: إدارة سجن "نفحة" تتعمد عرقلة زيارات المحامين للأسرى

وطن: كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، أن إدارة سجن نفحة تتعمد عرقلة زيارة المحامين للأسرى، مستخدمة المماطلة بالوقت خلال إحضارهم من القسم لغرفة الزيارة، وخلق الذرائع الأمنية وبطئ الإجراءات.

وقالت الهيئة في بيان، إن عملية إحضار الأسير الواحد تستغرق أكثر من ساعة ونصف، ما مكن الطاقم القانوني من زيارة 4 أسرى فقط من أصل ثمانية خلال اليومين الماضيين.

وأضافت، أن الأسرى الذين تمت زيارتهم هم: كمال أبو شنب من جنين، وهيثم صالحية ومالك حامد من رام الله، ونائل النجار من قطاع غزة، فيما لم يتمكن الطاقم القانوني من زيارة الأسرى: حسام شاهين، وعلاء البازيان، وصدقي الزرو، ونضال زلوم، وذلك بسبب تعقيدات إدارة السجن.

وبينت الهيئة أن محامييها نقلوا معاناة الأسرى وظروفهم السيئة والصعبة، حيث أجمع الأسرى على استمرار الإجراءات التنكيلية التي بدأت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من ضرب وشتم وترهيب وتجويع وحرمان، وتجاهل المرضى وعدم تقديم العلاج والأدوية لهم، والتفرد بهم وفصلهم عن العالم الخارجي.

وأشاروا الى أن وتيرة إجراءات إدارة السجن تمر في صعود وهبوط، ولكن بالعموم الظروف الحياتية والمعيشية والصحية لم تتغير كثيرا عما بدت عليه منذ اليوم الاول لبدء العدوان.

وتحدث الأسرى للطاقم القانوني خلال الزيارة، عن اكتظاظ الغرف والأقسام بشكل كبير، ما يضطر الكثير منهم للنوم على الأرض، في ظل شح الأغطية والملابس، كما أن الغرف خالية من كل شيء، وأن أوزانهم تناقصت بشكل حاد وهذا يظهر على ملامحهم، كما أن هناك تنقلات يومية بين الأقسام والغرف، يتخللها ضرب وشتم وتعمد إهانتهم وإذلالهم.

وحذرت الهيئة، من المعاملة اللاأخلاقية واللاإنسانية مع الأسرى في نفحة، خصوصا وأن غالبيتهم من القدامى، من ذوي أحكام المؤبد وممن أمضوا سنوات طويلة في السجون.



