المقاومة الفلسطينية تدكّ قوات الاحتلال في معبر رفح وجباليا

وطن: دكّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الجمعة، قوات الاحتلال الموجودة داخل معبر رفح البري جنوب شرق مدينة رفح بقذائف الهاون.

أما في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث تتركز المعارك ضدّ قوات الاحتلال، فتمكّن مقاومو القسام من قطع خط إمداد الاحتلال شرق معسكر جباليا، بعد أن استهدفوا فيه ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105"، وأمطروا مجموعة من جنود الاحتلال بالرصاص برشاش من نوع "BKC".

وأوقع المقاومون الجنود بين قتيلٍ وجريح، وأجبروا الاحتلال على تغيير خط الإمداد لقواته المتوغّلة عدة مرات.

كذلك، تمكّن مقاومو القسام من التسلسل خلف خطوط قوات العدو المتوغلة شرق المخيم، واستهدفوا دبابة ميركافاه يعتليها أحد جنود العدو وناقلة جند صهيونية بقذائف "الياسين 105"، كما فجّروا عين نفق بناقلة جندٍ أخرى بعد وصولها إلى المكان.



من جهتها، أعلنت سرايا القدس أنّ مقاوميها قصفوا بوابلٍ من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" تجمّعاً لآليات العدو وقوة صهيونية راجلة قرب معمل الدغل على جبل الكاشف، شرق مدينة جباليا.

وتمكّن مقاومو السرايا من استهداف تجمّعٍ لجنود الاحتلال بقذيفة "TBG" مضادة للأفراد في محور التقدّم شرق مخيم جباليا.

كذلك، قنص المقاومون قنّاصين من جيش الاحتلال في شارع أبو العيش في مبنيين منفصلين في المخيم، وأكدوا إصابتهما بشكلٍ مباشر.



وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، نفّذت سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين عمليةً مشتركة قصفت فيها مستوطنة "سديروت" برشقةٍ صاروخية.

وبينما تواصل المقاومة الفلسطينية، عبر مختلف الأجنحة العسكرية لفصائلها، تكبيد قوات الاحتلال الخسائر الفادحة، في الأرواح والعتاد، أقرّ جيش الاحتلال بإصابة جندي بجراح خطرة خلال معركة دارت شمال قطاع غزة صباح اليوم.



المصدر: الميادين