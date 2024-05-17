شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

رام الله - وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي يوم السبت الموافق 18/5/2024 من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

أجزاء من الرام وتشمل:

محيط مفرق الرام القديم وسبيتاني بجانب الجدار , محيط حلويات شهرزاد

محيط مخبز النتشة , محيط كازية القواسمي و إدريس لمواد البناء

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.