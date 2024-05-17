الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والاحتلال يعتدي على المصلين

وطن: أدى الآلاف من المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي عند أبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين قرب باب الأسباط، أثناء محاولتهم اجتياز الحواجز العسكرية والوصول إلى المسجد.

وأدى المبعدون عن المسجد الأقصى والمواطنون الذين حال الاحتلال دون وصولهم إلى المسجد، الصلاة قرب باب الأسباط، رغم اعتداءات الاحتلال.

وأفادت دائره الأوقاف الإسلامية في القدس أن 25 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وتناقصت أعداد المصلين في المسجد الأقصى، نتيجة لإجراءات الاحتلال والتي تصاعدت منذ بدء العدوان الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كما يحرم الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، عبر منعهم من عبور الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة المقدسة.