القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء محافظة مأرب وسط اليمن

رام الله - وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الجمعة، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ9، في محافظة مأرب وسط اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع "تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية (التابعة للجماعة) من إسقاط طائرة أمريكية MQ9، مساء أمس الخميس، أثناء قيامِها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".

وهذه هي الطائرة الرابعة التي تم إسقاطها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب البيان.

ولفت إلى أنه” تم استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط لاحقا”.