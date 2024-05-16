جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخر خلال المعارك البرية في غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس مقتل جندي وإصابة آخر خلال المعارك البرية المستمره مع المقاومة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت معطيات وبيانات "رسمية" صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه منذ مطلع أيار/ مايو الجاري، قُتل 19 جنديًا وضابطًا "إسرائيليًا" ومستوطنًا واحدًا بنيران المقاومة في غزة وحزب الله.

وبيّنت المعطيات الصادرة اليوم أنه في 5 مايو الجاري قتل 3 جنود إسرائيليين جراء قذائف الهاون التي أطلقتها المقاومة من رفح تجاه موقع كرم أبو سالم العسكري.

وأضافت أنه في اليوم التالي (6 مايو) قُتل جندي رابع متأثرًا بإصابته الحرجة التي أصيب بها خلال قصف المقاومة الفلسطينية لموقع كرم أبو سالم العسكري.

واكدت ان "يوم 6 مايو قُتل جنديين إسرائيليين في انفجار طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله نحو مستوطنة المطلة المقامة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان".