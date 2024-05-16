تنظيم مهرجان لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" ومرور الذكرى السادسة والسبعين للنكبة الفلسطينية في تونس

وطن: نُظم في دار الثقافة ابن رشيق في تونس مهرجان لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" بالإضافة لمرور الذكرى السادسة والسبعين على النكبة الفلسطينية.

وشارك في هذا المهرجان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي وسفراء وأمناء الأحزاب التونسية وعدد من جمعيات المجتمع المدني الداعمة للقضية الفلسطينية والسفراء العرب والأجانب لدى الجمهورية التونسية

وقال عباس زكي خلال المهرجان إن دولة الاحتلال الإسرائيلي أقيمت على أنقاض مدن وقرى فلسطين التي تم محوها من الوجود، حيث تحول شعبنا بين ليلة وضحاها من صاحب أرض إلى لاجئ في مخيمات ظلت شاهدة على هول الجريمة.

وأكد زكي أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا، وتعويضهم عن أملاكهم وما لحق بهم طيلة 76 عاما مضت هو حق لا تنازل عنه، ولا يسقط بالتقادم أبدا، وقد ضمنه القرار الأممي رقم 194 الذي ظل حبيس أدراج الأمم المتحدة ولم يخرج إلى الحياة.

وقد تخلل المهرجان فقرات فنية وثقافية تعبر عن تضامن الحضور مع القضية الفلسطينية، وتجديد العهد بالمضي قدماً نحو تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.