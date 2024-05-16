إعلام الاحتلال : كتائب حماس الـ 24 موجودة.. ولم تُدمر أيّ منها

وطن: قال عضو الكنيست، عاميت ليفي، للقناة الـ"14" الإسرائيلية، إنّ "كل كتائب حماس الـ 24 موجودة، وهي تتنفس، ولم يتم تدمير أي واحدة منها".

وأضاف أنّ الجهاد الإسلامي موجود أيضاً، "لقد كذبوا علينا بأنه تم القضاء عليها".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، "أوصلا "إسرائيل" إلى مستوى أمني غير مسبوق"، مضيفاً: "لقد أمهلنا نتنياهو وغالانت 7 أشهر، ولم يتوصلا إلى نتائج".

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، علّقت وسائل إعلام الاحتلال على تصريحات وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، بشأن قطاع غزة، مشيرةً إلى أنّها "تكشف عن خط صدع تفاقم بالتدريج في القيادتين السياسية والأمنية في الأشهر الأخيرة".

وكان غالانت قال، أمس، إنّه سيُعارض "أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة"، لأنّه "سيكون دموياً ومكلفاً، وسيستمر أعواماً".

وأضاف أنّ جهوده لإثارة قضية الحكم في غزة بعد الحرب "لم تجد استجابة من جانب حكومة نتنياهو"، داعياً الأخير إلى أن يعلن أنّ "إسرائيل لن تسيطر مدنياً على قطاع غزة، ولإلى إيجاد بديل من حركة حماس"، في حين ردّ عليه وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، قائلاً إنّ "غالانت ما زال يفشل منذ الـ7 من أكتوبر حتى الآن، ويجب استبداله، من أجل تحقيق أهداف الحرب".

المصدر: الميادين.