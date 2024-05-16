صواريخ حزب الله تشعل حرائق كبرى شمال فلسطين المحتل.. فرق الإطفاء لم تصل خوفاً من الاستهداف

وطن: اندلعت حرائق واسعة في مواقع عدة على طول حدود فلسطين المحتلة مع لبنان، وذلك بعد إطلاق عشرات الصواريخ على الأراضي المحتلة من قبل حزب الله

وقالت وسائل إعلام عبرية انه جرى إطلاق نحو 200 صاروخ اليوم من لبنان تجاه "إسرائيل".

فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية اندلاع حرائق في مواقع عدة على طول الحدود مع لبنان جراء إطلاق عشرات القذائف منذ صباح الخميس.

كما أشارت الهيئة إلى صعوبة السيطرة على الحرائق لتعذر الوصول للمواقع خشية استهداف فرق الإطفاء بصواريخ حزب الله.