في تطور نوعي .. حزب الله يقصف بصاروخ جو - أرض من طائرة مسيرة هدفا في مستوطنة المطلة

رام الله - وطن: في تطور غير مسبوق، وفي حادثة هي الأولى من نوعها، أعلن حزب الله عن قصف احدى مسيراته بالصواريخ هدفا في مستوطنة المطلة.

وتمكن حزب الله من خلال سلاح الجو من الاغارة على أهداف (إسرائيلية) بصواريخ جو-أرض من طائرة مسيرة.

وقال حزب الله في بيان له انه هاجم ظهر اليوم موقع المطلة ‏وحاميته وآلياته بمسيّرة هجوميّة مسلّحة بصواريخ "‏S5‏" عدد 2، وعند وصولها النقطة المحددة ‏لها أطلقت صواريخها على إحدى آلياته والعناصر المجتمعة حولها‎ ‎وأوقعتهم بين قتيل وجريح، ‏وبعدها أكملت انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصابته بدقّة.‏