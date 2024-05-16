ماذا سيحصل عندما يتوقف "الهولوكوست" عن منع العالم من رؤية إسرائيل على حقيقتها؟

كتب حجاي إلعاد : لمَن يريد أن يرى، كانت الحقيقة قد وخزت الأعين منذ العام 1955: "إنهم يتعاملون مع العرب، أولئك الذين ما زالوا هنا، بطريقة ستكون في حد ذاتها كافية لتجنيد العالم بأسره ضد إسرائيل". كتبت حنّه آرنت. لكن، كان ذلك في 1955، بعد عقد واحد فقط من الهولوكوست ـ كارثتنا الكبرى، والبدلة الواقية للصهيونية في الوقت ذاته. لذا، كلا ـ ما شاهدته آرنت في القدس لم يكن كافيًا آنذاك لتجنيد العالم بأسره ضد إسرائيل.

مرّت 70 سنة تقريبًا، منذ ذلك الحين. في غضون ذلك، أصبحت إسرائيل مُدمِنة على نظام الفوقية اليهودية على الفلسطينيين، وعلى قدرتها على الاستفادة من ذكرى الهولوكوست كي لا تؤدي الجرائم التي ترتكبها هي بحقهم إلى تعبئة العالم ضدها. بنيامين نتنياهو لم يبتكر أي شيء: لا الجرائم، ولا استغلال الهولوكوست لإسكات الضمير العالمي. لكنه رئيس الحكومة منذ سنوات عديدة، هي الفترة التي قطعت خلالها إسرائيل تحت قيادته شوطًا طويلًا نحو مستقبل يُمحى فيه الشعب الفلسطيني عن مسرح التاريخ ـ وبالتأكيد، طبعًا، إن كان المسرح المعنيّ هو فلسطين، الوطن التاريخي.

لم يتم تحقيق هذا كله بصورة تدريجية فقط، "دونم آخر وعنزة أخرى" (شعار دافيد بن غوريون، مؤسس دولة إسرائيل ورئيس حكومتها الأول ـ المترجم)، بؤرة استيطانية أخرى ومزرعة أخرى، وإنما تم في النهاية أيضًا الإعلان على الملأ جهرًا ـ من قانون أساس: القومية في العام 2018 وحتى الخطوط العريضة للحكومة الحالية وفي مقدمتهما ـ أن "للشعب اليهودي الحق الحصري وغير القابل للاستئناف في كل أنحاء أرض إسرائيل". والحقيقة هي أن التوافق السياسي بين اليهود في إسرائيل على هذه المواقف، على هذه الرؤية، هو توافق عام، شامل وأوسع بكثير من التأييد لنتنياهو نفسه. في المحصلة، مَن الذي لم تُعجبه هنا، بالضبط، الخطوة البارعة العبقرية، عشية يوم 7 أكتوبر 2023، للتطبيع مع المملكة السعودية بغية كيّ وعي الفلسطينيين بحقيقة أنهم شعب مهزوم؟

لكنّ الفلسطينيين، يا لهم من معاندين، لم ينزلوا عن المسرح. بطريقة ما، بمرور السنين والقمع والمستوطنات والمذابح في الضفة الغربية، و"الجولات" ضد قطاع غزة وعنف الجيش وغياب المُساءَلة والنهب في القدس والنقب وغور الأردن، بل فعليًا في كل مكان يحاول فيه الفلسطيني التمسك بأرضه ـ بمرور سنوت عديدة والكثير من الدم والجرائم ـ بدأت خدعة الدعاية الإسرائيلية المُكرَّرَة تفقد تأثيرها وجدواها. ذلك أن الحقيقة التافهة هي أنه كلا، ليس كل من يعتبر الفلسطينيين بشرًا ذوي حقوق هو لا ساميّ.

في غضون ذلك، وصلت الحرب في قطاع غزة، مع كل الدمار التوراتي الذي ألحقناه بالقطاع وعشرات آلاف القتلى الفلسطينيين. الكثير جدًا من الدم والخراب، حتى أن السؤال عمّا إذا كان ما يجري هو إبادة شعب قد طُرح للمناقشة والاستيضاح بجدّيّة في محكمة العدل الدولية. وبكلمات حنة آرنت، فإن ما نفعله نحن للفلسطينيين ـ أولئك الذين ما زالوا في قطاع غزة ـ لم يحشد العالم ضد إسرائيل، بعد. لكنّ العالم أصبح يجيز لنفسه الآن التفكير بذلك بصوتٍ مرتفع.

كل هذا لا يجعلنا، حتى الآن، نعيد التفكير في كيفية "معاملتنا للعرب". بدلًا من ذلك، نعود ونحاول من جديد نفخ بالون الدعاية المُستَعمَل. إذا كان نتنياهو قد أعلن في 2019 أن التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هو "قرار لا ساميّ" (وهذا لم يوقف التحقيق)، ثم جزم في 2021 بأنّ الأمر هو "لا ساميّة مُقطَّرة" (وهذا لم يوقف التحقيق أيضًا)، فقد انتقل قبل أسبوع إلى الصراخ بشأن "جريمة كراهية لا ساميّة".

ما نفعله نحن للفلسطينيين، أولئك الذين ما زالوا في قطاع غزة، لا يحشد العالم ضد إسرائيل، بعد. لكنّ العالم أصبح يجيز لنفسه الآن التفكير بذلك بصوتٍ مرتفع

نتنياهو، كعادته، يدمج بين الأكاذيب بعض الحقائق أيضًا. في خطابه عشية يوم ذكرى للهولوكوست في مؤسسة "يا فَشيم"، قال الحقيقة حين وصف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها جسم "تأسس على خلفية الهولوكوست وفظائع أخرى، لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى، أبدًا". لكن بوقاحة استثنائية، إذا فكّرنا للحظة بالمكان والزمان اللذين قيل الكلام فيهما، فكل ما قاله نتنياهو حول هذه الجملة كان كذبًا. وبالأخصّ حين أعلن أنه إذا ما صدرت مذكّرة اعتقال بحقه، فإن ذلك "سيلطّخ، بوصمة لا تُمحى، فكرة العدالة والقانون الدولي ذاتها".

الحقيقة هي أن الوصمة التي تقوّض أسس القانون الدولي هي حقيقة أنه حتى بعد سنوات من التحقيق لم تصدر بعد ـ حسب ما هو معلوم ـ أية مذكّرة اعتقال بحق نتنياهو أو بحق آخرين من مجرمي الحرب الإسرائيليين. أنه بالرغم من أن إسرائيل تنفّذ في وضح النهار، منذ عشرات السنين وعلى امتدادها، جرائم ضد الفلسطينيين، جرائم هي السياسات الحكومية، جرائم تحظى بشرعية "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية ومصادقتها، جرائم تدعمها الآراء الاستشارية الصادرة عن المستشارين القضائيين ويتستّر عليها النوّاب العامّون العسكريون (النيابة العسكرية) ـ أنه رغم كون هذا كله مكشوفًا ومعروفًا، مشمولًا في تقارير ومنشورًا على الملأ، إلا أن أحدًا لا يتطرق إليه ولا يُحاسِب عليه، لا في إسرائيل ولا ـ في هذه المرحلة، حتى الآن ـ في الخارج أيضًا.

إننا نقترب من اللحظة، وربما تكون قد حانت بالفعل، التي لم يعد بمقدور ذكرى الهولوكوست أن يمنع العالم عن رؤية إسرائيل كما، على حقيقتها. اللحظة التي تتوقف فيها الجرائم التاريخية التي ارتُكِبت ضد شعبنا عن أن تكون لنا بمثابة قبة حديدية ضد المساءلة عن الجرائم التي نرتكبها نحن في الوقت الحاضر ضد الشعب الذي نتشارك معه الوطن التاريخي. حتى لو كانت هذه اللحظة قد تأخرت، فجيّدٌ أنها تأتي. إسرائيل بدون الهولوكوست، لكنّ من يحمي صورتها هم عباقرة الدعاية أمثال يوسف حداد وناشطة الهاسبارا إيلا ترافِلس؟ هيّا، قليلًا من الجدّيّة. وربما كان من الأفضل أن نفتح أعيننا ونتبنى موقفًا مغايرًا تجاه الفلسطينيين: أنظر إليهم كبشرٍ متساوين. هذا، بالتأكيد، درسٌ أكثر ملاءمة وجدارة من الهولوكوست. آرنت كانت ستوافق، على الأرجح.

المصدر: هآرتس