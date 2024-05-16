الجامعة العربية الأمريكية وجامعة جلاسكو في المملكة المتحدة توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الطبي

وطن: في خطوة هامة، واستمرارا لسعيها لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي مع مؤسسات رائدة داخل فلسطين وخارجها، وقعت الجامعة العربية الأمريكية وجامعة جلاسكو في المملكة المتحدة (University of Glasgow)اتفاقية تعاون بهدف تعزيز التعاون الطبي بين الجامعتين وتدريب طلبة الطب البشري من الجامعة العربية الأمريكية في الحرم الجامعي في المملكة المتحدة.

ووقع الاتفاقية البروفيسور محمد آسيا نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية، وعن جامعة جلاسكو السيدة راشيل سانديسون نائب مستشار الجامعة للتعاون الخارجي ونائب العميد للعلاقات الخارجية. وجرى التوقيع في المملكة المتحدة بحضور الدكتور مالك زبن عميد كلية الطب البشري والدكتور براء عصفور نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية، والبروفيسور ماثيو واترز عميد كلية الطب وطب الأسنان والتمريض في جامعة جلاسكو.

وقال البروفيسور محمد آسيا أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي الجامعة لبناء روابط مع عدد من الجامعات في المملكة المتحدة للمساهمة في تطوير التعاون العلمي والطبي. وأضاف: "الجامعة العربية الأمريكية مهتمة بتقديم فرص هامة لطلبة الطب البشري لاكتساب الخبرات السريرية القيمة والتدريب العملي الذي يساعدهم في تطوير مهاراتهم الطبية من خلال التواصل المباشر مع بيئة طبية مميزة".

وبدورها عبرت السيدة راشيل سانديسون عن أهمية هذه الاتفاقية وقالت: "سيخلق هذا التعاون فرصا هامة لتقديم التدريس الأكاديمي المتخصص والتدريب بالإضافة إلى تبادل الطلبة بين الجامعتين". وأضافت: "كجامعة دولية، تمتلك جلاسكو شبكة متنوعة من الشراكات العالمية التي توفر فرصا لطلابنا وزملائنا وشركائنا لإثراء تجاربهم التعليمية والتدريسية والبحثية".

وقال الدكتور مالك زبن، عميد كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية: "تتيح هذه الاتفاقية الفرص لتبادل الأساتذة والطلاب والتعاون في البحث والعديد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك". كما أشار إلى أن التدريب سيمكن الطلبة من التعرف على أحدث الممارسات والتقنيات في مجال الطب مما يعزز جودة التعليم والتأهيل العلمي والطبي.

وأكد الدكتور براء عصفور أن الجامعة العربية الأمريكية مهتمة جدا بتعزيز العلاقات مع الجامعات والمؤسسات الهامة على المستوى المحلي والدولي وأن هذه الاتفاقية تأتي تكليلا لجهودها المستمرة في هذا المجال. وقال: "نفخر بالشراكة مع واحدة من أهم الجامعات في المملكة المتحدة ونسعى لأن تمتد هذه الاتفاقية لتشمل نواح إضافية في المستقبل القريب".

ومن جهته، قال البروفيسور ماثيو واترز: "تفخر كلية الطب في جامعة جلاسكو بهذه الشراكة مع الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين لإثراء تجارب التعليم للطلاب في المؤسستين الأكاديميتين".

وأضاف: "في المرحلة الأولى من هذا التعاون، تستضيف جلاسكو مجموعة من الطلبة لحضور مدرسة صيفية طبية ستوفر لهم تجربة التعليم الطبي في المملكة المتحدة والممارسة السريرية. ونتطلع إلى استضافتهم، وإلى تطوير شراكتنا بشكل أكبر في المستقبل".