نتائج أعمال شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال للربع الأول من العام 2024

وطن: أفصحت شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للربع الأول من العام 2024، حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 57.5 مليون دينار أردني، مقارنة مع 74.2 مليون دينار أردني في العام 2023 بنسبة انخفاض بلغت 23%، كما حققت صافي ربح بقيمة 6.2 مليون دينار أردني للربع الأول من العام 2024، مقارنة مع 11.3 مليون دينار أردني للفترة ذاتها من العام الماضي.

ويأتي هذا الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة مما أدى إلى حدوث انقطاعات متكررة على الخدمات، ومنح المواطنين في القطاع مئات الملايين من الدقائق والرسائل وخدمات الأنترنت بشكل مجاني، إضافة إلى تدني سعر صرف الشيكل مقابل الدينار الأردني بحوالي 4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، نظراً أن معظم إيرادات الشركة بالشيكل.

يشار إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة عامة، تربط فلسطين بشبكة متطورة في مجالات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، وحلول تكنولوجيا المعلومات التي تخدم أكثر من ثلاثة ملايين مشترك من جميع القطاعات.