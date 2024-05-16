مسيرة تابعة لـ"حزب الله" تستهدف موقعا "استراتيجيا" للقوات الجوية "الإسرائيلية" قرب طبريا

وطن: أعلن جيش الاحتلال أنه تم استهداف منشأة أمنية الليلة الماضية في منطقة "تقاطع غولاني" نتيجة انفجار مسيرة أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان.

وأفاد موقع Ynet بأنه المسيرة التي أطلقها "حزب لله" استهدفت منطاد تابع لسلاح الجو بالقرب من مفترق الجولاني، كما استهدفت موقعا حساسا للقوات الجوية بالقرب من طبريا.

وقال المراسل العسكري لموقع "والاه" العبري: يُعد اختراق الطائرة بدون طيار في عمق "إسرائيل" بمثابة فشل خطير، والضرر الذي لحق بالمنشآت العسكرية للجيش هو فشل آخر.

بينما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ان حزب الله ضرب موقع المنطاد التجسسي الضخم قرب طبريا بطائرة انتحارية يوم أمس وألحق به أضراراً جسيمة.

وقال يوسي ميلمان، محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، إن الطائرة المسيرة التي أرسلها حزب الله أصابت موقع منطاد المراقبة الكبير "تل الشمايم"، واصفًا ذلك بأنه "إنجاز استراتيجي" لحزب الله.

وقالت مصادر ان منظومة" تل السماء" للاستطلاع والمسح الراداري الاستراتيجي في قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي المقامة على أرض قرية لوبيا المهجرة غرب طبريا، والتي تبعد 60 كم من الحدود الشمالية، استهدفت بمسيّرات انقضاضية.

يذكر أن القاعدة المشتركة للجيش الإسرائيلي والأمريكي واحدة من مكونات نظام الدفاع الجوي الأقليمي الذي تم تفعيله للتصدي للضربة الصاروخية الايرانية الاخيرة.