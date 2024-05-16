القيادة الوسطى الأمريكية تُعلن الانتهاء من تثبيت الرصيف العائم على شاطئ قطاع غزة

وطن: قالت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الخميس، إن قواتها ثبتت الرصيف المؤقت العائم على شاطئ غزة في إطار مهمة تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.

وأضافت القيادة بأن الأمم المتحدة ستستلم المساعدات وتنسِّق توزيعها في غزة، وأن الشاحنات المحمَّلة بالمساعدات الإنسانية ستصل إلى شاطئ غزة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية بعد دخول أي قوات أمريكية إلى غزة في إطار هذا الجهد.