نقيب المحامين الفلسطينيين يلتقي بوزير التنمية الاجتماعية

وطن: التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس أمس بوزير التنمية الاجتماعية الدكتورة سماح حمد في مكتبها في مقر الوزارة في مدينة رام الله.

وتمنى النقيب عباس التوفيق للوزيرة حمد في مهامها كوزيرة للتنمية الاجتماعية، وقدم نبذة عن نقابة المحامين وعملها ودورها مستعرضا أثر حرب الإبادة على واقع قطاع العدالة.

بدورها رحبت الوزير حمد بالنقيب عباس واستعرضت الواقع الذي فرضته حرب الابادة على قطاع غزة والاحتياجات الاغاثية الطارئة وجهود الوزارة في تسهيل وصولها لأهلنا في القطاع بالرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة.

وناقش الجانبين سبل وآليات تقديم الاغاثة الطارئة لفئة المحامين في قطاع غزة واتفق الجانبين على أهمية تكامل الجهود والتنسيق المشترك بين الوزارة ونقابة المحامين لتنفيذ برنامج خاص بنقابة المحامين بهذا الخصوص وفقا للامكانيات اللوجستية الممكنة والمتاحة في ظل الظرف الراهن.