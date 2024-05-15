الجبهة الديمقراطية ترفض الاستفزازات الامريكية بشأن تايوان وتؤكد دعمها للصين وحقها في استعادة كافة اراضيها

وطن: أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعمها لجمهورية الصين الشعبية، في مواجهة الاستفزازات الامريكية المتواصلة سواء بما يتعلق بمواقف المسؤولين الامريكيين وزياراتهم المتكررة لتايوان او بمواصلة عمليات التحريض لقادتها ودعم اجراءات انقسامية وآخرها تنصيب لاي تشينج تي رئيسا جديدا خلال الاسبوع القادم.

وتعتبر الجبهة الديمقراطية ان عملية تنصيب لاي تشينج تي رئيسا لتايوان، تشكل تحديا لارادة الامة الصينية وحقها في ارضها انطلاقا من مبدأ “صين واحدة”، وأن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين الواحدة والموحدة، وكافة اعضاء الاسرة الدولية يرفضون الاستفزازات التي تقوم بها الادارة الامريكية في دعمها لتايوان ما يعتبر تدخلا سافرا في شؤون داخلية لدولة عضو في الامم المتحدة.

واكدت الجبهة الديمقراطية أن الدعم العسكري الأميركي لتايوان واجراء مناورات عسكرية في بحر الصين يزيد من احتمالات الحرب في هذه المنطقة، خاصة في ظل السعي الامريكي للهيمنة الملاحية وعسكرة بحر الصين الجنوبي، وهذا من شأنه ان يضاعف من احتمال اندلاع نزاع في مضيق تايوان.

وقالت إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تؤكد دعمها للصين وحقها في استعادة كافة اراضيها بما فيها تايوان، وتدعو المجتمع الدولي الى دعم الصين وحقها في استعادة كافة اراضيها، ورفض الاستفزازات الامريكية وتبني موقف يرفض عسكرة المنطقة ويرفض ايضا كافة اشكال التدخل في الشؤون الداخلية للصين خاصة بما يتعلق بتايوان باعتبارها جزء لا يتجزأ من الاراضي الصينية وهذا ما يشكل اجماعا من كافة اطياف الامة الصينية.

وتابعت إنها تُقدر للصين دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، كما نقدر رعايتها للحوار الوطني الفلسطيني سواء الحوار الذي جرى في نيسان الماضي وكنا من المساهمين في نجاحه، او الحوار المزمع عقدة خلال الاسابيع القادمة في الصين، وشددت على دعمها لمواصلة الصين لجهودها وصولا لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مع ترحيبها بأي دور سياسي صيني ودولي يضع حدا للسياسة الامريكية المنحازة لصالح العدوان الاسرائيلي خاصة حرب الابادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني قطاع غزه منذ نحو ثمانية اشهر.