مستوطنون يقتحمون منزلا والاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب الخليل

وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، منزلا لأحد المواطنين، فيما استولت قوات الاحتلال، على جرار زراعي جنوب الخليل.

وذكرت مصادر صحفية، أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منزل المواطن محمد عبد الرحمن الجبارين، في منطقة شعب البطم في مسافر يطا، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، وهددت صاحبه بأنها ستعاود اقتحامه مرة أخرى ليلا.

وفي منطقة الرفاعية شرق يطا، استولت قوات الاحتلال على جرار زراعي، تعود ملكيته للمواطن محمد عودة عبد ربه، أثناء عمله في أرضه.



