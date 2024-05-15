نتائج أعمال باديكو للربع الأول من العام 2024

وطن: أفصحت باديكو عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للرُبع الأول من العام 2024، حيث بلغ الربح العائد لمساهمي الشركة 4.9 مليون دولار مقارنة مع 8.3 مليون دولار لذات الفترة من العام 2023، أي بانخفاض نسبته 41%.

وجاءت هذه النتائج ضمن توقعات باديكو لأداء شركاتها التابعة والحليفة لهذا الربع نتيجة التراجع الحاد للاقتصاد الفلسطيني وتوقف العمليات التشغيلية في قطاع غزة، وكان الانخفاض الأكبر في قطاعي السياحة والاتصالات حيث انخفضت حصة باديكو من نتائج أعمال شركاتها العاملة في هذين القطاعين بمقدار3.1 مليون دولار أي بنسبة 60% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023.

وعلى مستوى المركز المالي، بلغت الموجودات الموحدة 731.1 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغت حقوق الملكية الموحدة 395.6 مليون دولار، منها 333.4 مليون دولار حقوق لمساهمي باديكو.

ومن الجدير بالذكر، أن شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) هي شركة مساهمة عامة تستثمر في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في فلسطين كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقار، والمال، والصناعة والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية والطاقة.