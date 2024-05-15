عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين بمدينة غزة

وطن: استشهد وجرح عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، إثر قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين بمدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن جيش الاحتلال استهداف مجموعة من المواطنين، تجمعوا لالتقاط إشارة انترنت، في تقاطع شارع الجلاء مع شارع العيون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، حيث وصل 3 جثامين أشلاء إلى المستشفى المعمداني، وجرح العشرات بينهم حالات حرجة.

كما استشهد 3 مواطنين، وجرح آخرون، إثر استهداف الاحتلال، مركبة مدنية شمال قطاع غزة.

وقالت المصادر ذاتها، إن طيران الاستطلاع استهدف بصاروخ على الأقل مركبة في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا، ما أسفر عن 3 شهداء وجرح آخرين.