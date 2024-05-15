60 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية والحصيلة ترتفع إلى 35233

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، استشهاد 60 مواطنا، وإصابة 80 آخرين، إثر ارتكاب جيش الاحتلال 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت أن هذه الحصيلة هي ما وصلت إلى مستشفيات القطاع، علما أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف، والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وقالت إن حصيلة العدوان على قطاع غزة ارتفعت الى 35,233 شهيدا، و79,141 مصابا منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.



