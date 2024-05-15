" الديمقراطية" في محافظة طولكرم تنظم وقفة رافضة لاستهداف وكالة الغوث أمام مقر الوكالة في محيم طولكرم

وطن: ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة ٧٦ ، نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقفة جماهيرية أمام مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في مخيم طولكرم تحت عنوان ( إستهداف وكالة الغوث مؤامرة أمريكية إسرائيلية لتصفية حق العودة)، شارك فيها العشرات من رفاق الجبهة ومناصريها وفعاليات وأهالي المخيم ، حيث رفعت فيها شعارات تؤكد على حق العودة والمقاومة ورفض الحلول التصفوية ، كما ألقى الرفيق محمد عمارة كلمة بإسم الجبهة الديمقراطية أكد فيها على حق شعبنا بالحياة الكريمة في مخيمات اللجوء حتى العودة والتحرير ، وأن شعبنا الفلسطيني متوحد حول مقاومته الباسلة التي سطرت أروع ملاحم الفداء والتضحية ، وهي تقدم خيرة أبنائها وقادتها على درب الحرية وما استشهاد الرفيق القائد طلال ابو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة إلا خير مثال على ذلك ، ودعا قوى شعبنا الى التوحد في صياغة برنامج وطني جامع لمواجهة اليوم التالي ما بعد الحرب.

بعد ذلك توجه وفد من المشاركين تتقدمه الرفيقة ندى طوير عضو المكتب السياسي للجبهة الى مكتب مدير الوكالة في مخيم طولكرم لتسليم رسائل موجهة الى إدارة الوكالة ، حيث تحدث عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق سفيان بركات عن فحوى الرسالة التي تعنونت بعنوان الفعالية، ومن ثم تحدث فيصل سلامة رئيس لجنة الخدمات الشعبية في مخيم طولكرم ومنسق فصائل العمل الوطني والاسلامي عن ما يعافيه أهلنا في المخيم جراء الاجتياحات المتكررة وعمليات الهدم والتخريب للبنية التحتية، وضرورة قيام الوكالة بدورها المنوط بها وبدوره سلم رسالة لمدير الوكالة باسم لجنة الخدمات ومؤسسات المخيم.

وفي الختام شكر مدير الوكالة في مخيم طولكرم الحاضرين واعدا إياهم على رفع رسائلكم للجهة المعنية.