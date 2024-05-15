أنصار الله: استهدفنا مدمرة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ

وطن: أعلن المتحدث العسكري باسم قوات أنصار الله اليمنية استهداف مدمرة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ وأكد على أن القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيّر لديهم استهدف بعملية مشتركة سفينة "Destiny" في البحر الأحمر وكانت الإصابة دقيقة.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله أنهم استهدفوا سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر.

وشدد على أنهم مستمرون في تنفيذ عمليات استهداف السفن ولن يتوقفوا عن ذلك حتى رفع الحصار ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل عن قطاع غزة منذ أكثر من 200 يوماً.