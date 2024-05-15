الطبيب غسان أبو ستة يعلن رفع الحظر المفروض على دخوله منطقة "شنغن"

وطن: أعلن الطبيب الفلسطيني - البريطاني غسان أبو ستة، أمس الثلاثاء، رفع الحظر المفروض على دخوله إلى دول منطقة "شنغن" (هي المنطقة التي تضم 27 دولة أوروبية).

وقال أبو ستة ومنظمات حقوقية إنّ قرار رفع الحظر جاء عقب قبول محكمة ألمانية الطعن المقدم من محاميه.



ويأتي هذا الطعن القانوني الناجح بعد أن مُنع أبو ستة من دخول فرنسا وألمانيا في الأسابيع الأخيرة، حيث كان من المقرر أن يتحدث عن الأيام الـ 43 التي قضاها في غزة في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

وفي الأسبوع الماضي، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الألمانية إلى توضيح قانونية حظر التأشيرة الذي أصبح معروفاً بعد منع أبو ستة من دخول فرنسا، حيث كان من المقرر أن يتحدث عن الحرب على غزة أمام مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي.

ومطلع الشهر الحالي، دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشسيكا ألبانيز، ألمانيا إلى العدول عن قرارها بشأن حظر سفر الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة، مؤكدةً أنه "يجب السماح للطبيب أبو ستة بمشاركة شهادته الثمينة في كل مكان، ويجب أن يتم استقباله بالتكريم الذي يستحقه الإنسان الشجاع صاحب المبادئ".



وأتت محاولات ثني أبو ستة عن الإدلاء بشهادته بعدما شهد أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ حكومة الاحتلال.

وبعد خروجه من غزة حيث داوى آلاف الجرحى، حرص الطبيب الفلسطيني، طوال الفترة الماضية، على نقل واقع المستشفيات والقطاع الصحي وما تشهده غزة من أوضاع إنسانية مأساوية، أحدثها الاحتلال وفاقمها خلال حربه على القطاع.

وتحدّث أبو ستة عن الحالات التي شهدها في أثناء عمله، بحيث واجه إصابات في غاية الصعوبة، خصوصاً بين الأطفال، سبّبتها الأسلحة المتطورة التي أمطر بها الاحتلال أهل غزة.



