البنك الإسلامي الفلسطيني وشركة ICSfs للأنظمة المالية يبحثان تعزيز آليات الشراكة والتعاون

وطن: بحث مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي والمدير التنفيذي لشركة ICSfs - فلسطين ناصر أبو حجلة تعزيز آليات التعاون المشترك وبما يسهم في تقديم خدمات مصرفية متطورة ورقمية لجمهور العملاء ويعزز علاقة الشراكة القائمة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر شركة ICSfs – فلسطين في رام الله بحضور مساعد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني للتخطيط والتطوير عاصم المصري. وخلال اللقاء أكد السعدي اعتزاز البنك بعلاقات الشراكة والتعاون مع شركة ICSfs والحرص على تطويرها بشكل دائم وذلك بهدف مواكبة أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية المعمول بها في المجال المصرفي على مستوى العالم.

وأضاف السعدي: "في إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمي نعمل بشكل مستمر على تعزيز شراكاتنا المحلية والعالمية وذلك لتوفير حلول تكنولوجية متطورة ومبتكرة تسهم في الارتقاء بخدماتنا ومنتجاتنا المصرفية وتوفر المزيد من حلول الدفع الإلكتروني التي تمكن عملاءنا من التمتع بالخدمات المصرفية بسرعة وسهولة وعلى مدار الساعة".

وأثنى السعدي على الجهود المميزة التي تبذلها شركة ICSfs - الرائدة في مجال أتمتة العمليات المصرفية - والتعاون المميز والوثيق بين طواقمها وطواقم البنك الإسلامي الفلسطيني لتنفيذ الخطط التطويرية والمشاريع القائمة بالشكل المطلوب وفي أسرع وقت ممكن.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً وأكثر من 100 صرافٍ آلي.

