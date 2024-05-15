استشهاد الشاب أيسر الصافي من مخيم الجلزون متأثرًا باصابته الحرجة

وطن: استُشهد شاب، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال، إثر قمعها مسيرة إحياء ذكرى النكبة الــ76، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الطالب في جامعة بيرزيت أيسر محمد صافي (20 عاما)، من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله، إثر إصابته الخطيرة بالرصاص الحي في الرقبة.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.



