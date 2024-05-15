القسام تعلن مقتل 12 جنديا والاحتلال ينسحب من حي الزيتون

وطن: أعلنت كتائب القسام اليوم الأربعاء مقتل 12 جنديا من جيش الاحتلال في قصف استهدفهم بجباليا شمال قطاع غزة، مؤكدة الاشتباك مع قوة تابعة لجيش الاحتلال واستهداف مستوطنة سديروت في غلاف غزة، فيما انسحب جيش الاحتلال من حي الزيتون بمدينة غزة بعد عمليات دامت نحو أسبوع.

وقالت كتائب القسام إن الاحتلال سحب معداته المدمرة بغطاء جوي بعد مقتل الجنود في جباليا، وأفادت بأنها فجرت عبوة شواظ في دبابة ميركافا بمخيم جباليا، واستهدفت جرافة عسكرية بقذيفة "الياسين 105" وقوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في جباليا، كما اشتبكت معها.

وأضافت كتائب القسام أنها سيطرت على مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال غرب مخيم جباليا شمالي القطاع، وأفادت بأنها استهدفت جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" على مفترق الترنس بمخيم جباليا.

كما قالت إنها أسقطت قذيفة مضادة للأفراد من طائرة مسيّرة على مجموعة جنود شرق مخيم جباليا، وقنصت جنديا من جيش الاحتلال قرب مسجد التابعين شرق رفح جنوبي قطاع.

من جانبه، أكدت مصادر صحفية وقوع اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي أعلن جيش الاحتلال العودة إليه قبل أيام.

وأكدت سرايا القدس أن مقاتليها أوقعوا قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في شارع السكة شرق معسكر جباليا.

ومع استمرار الاشتباكات في محاور التوغل، أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي خلال معارك في رفح جنوبي قطاع غزة.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 621 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 273 منهم منذ بداية العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

انسحاب من حي الزيتون

كما أعلن جيش الاحتلال انسحابه من حي الزيتون جنوب مدينة غزة بعد عمليات دامت نحو أسبوع.

وقال جيش الاحتلال إنه قد يعود لاستئناف العمليات العسكرية في حي الزيتون إذا لزم الأمر، في حين أكدت مصادر محلية أن آليات الاحتلال انسحبت من الحي وسط إطلاق نيران الأسلحة الرشاشة تجاه المنازل.

كما أكدت المصادر أن قوات الاحتلال انسحبت باتجاه الجنوب وصولا إلى مواقع تمركز جيش الاحتلال في محور نتساريم وسط القطاع.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال دمر مربعا سكنيا في محيط مستوصف حي الزيتون قبل انسحابه من المنطقة اليوم.

وأضافت أن جيش الاحتلال دمر مستوصف الزيتون و4 مدارس بشكل كامل خلال العدوان على حي الزيتون، والذي استمر 6 أيام.

وأفاد متحدث الدفاع المدني محمود بصل بأن طواقم الدفاع المدني بدأت انتشال جثث الشهداء من حي الزيتون بعد انسحاب قوات الاحتلال.



قصف سديروت

على صعيد متصل، قالت مصادر صحفية إن الدفاعات الجوية التابعة لجيش الاحتلال حاولت اعتراض صواريخ في سماء مستوطنة سديروت بغلاف غزة الشمالي.

وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت سديروت بصواريخ رجوم قصيرة المدى.

في وقت أشارت وسائل إعلام عبرية إلى إطلاق 3 صواريخ على سديروت وإصابة شخصين إثر سقوط أحدها، وأكدت صحيفة معاريف إصابة مبنى في سديروت بصاروخ أطلق من غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن أحد الصواريخ أطلق من جباليا، مضيفا أن صافرات الإنذار دوت مرتين خلال ساعة في مستوطنتي سديروت وعوتاف عند الحدود مع غزة.



قصف وشهداء

كما واصل جيش الاحتلال استهداف الأحياء في أنحاء القطاع، وقالت مصادر صحفية إن قصفا مدفعيا مكثفا للاحتلال استهدف حيي السلام والجنينة شرقي مدينة رفح.

وأضاف أن 10 شهداء سقطوا في قصف الاحتلال على عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كانت تؤوي نازحين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأكد أن قصفا لقوات الاحتلال شمال مدينة غزة تسبب في استشهاد 5 أشخاص وإصابة 13، وأردف أن القصف استهدف أيضا شقة سكنية لعائلة أبو زاهر بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما أفادت مصادر صحفية باستشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي على منزل عائلة براش في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال إن قوات الاحتلال أطلقت النار في محور نتساريم على طريق البحر غرب المحافظة الوسطى، مما تسبب في سقوط شهداء.

وذكر أن عدد ضحايا غارة الاحتلال على منزل ومدرسة في مخيم النصيرات ارتفع إلى 43 شهيدا، فيما يواصل الأهالي البحث عن ناجين وشهداء تحت الأنقاض.

وأسفر عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة المحاصر عن استشهاد 35 ألفا و173 فلسطينيا، وإصابة 79 ألفا و61 آخرين، في حين لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

المصدر: الجزيرة + وكالات



